Sosyal alanlarıyla ön plana çıkıyor

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda olduğu gibi hibrit çime sahip olacak Alsancak Stadı'nda çimlerin daha sağlıklı olabilmesi için zeminde ısıtma ve soğutma sistemi de imal edilecek. Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan İzmir Alsancak Stadı'nda 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları ve 7 ticari alan bulunuyor.
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