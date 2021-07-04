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Haberler Spor Adana Demirspor Bruma’nın peşinde

Bruma’nın peşinde

Adana Demirspor Bruma’nın peşinde

4.7.2021

SÜPER Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transferde büyük oynuyor. Forvet transferi için Balotelli başta olmak üzere birçok yıldız ile temasta olan, son olarak Galatasaray forması giyen Belhanda'ya 3 yıllık imza attıran Mavi Şimşekler, şimdi de gözünü Bruma'ya dikti. Geçen sezonu kiralık olarak Olympiakos'ta geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki Portekizli oyuncu için Adana Demir, maliyet araştırmasına başladı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın da Bruma için ısrarcı olduğu kaydedildi.
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