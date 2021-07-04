Antalyaspor Mas ile temas halinde

SÜPER Lig'de gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemeyen Antalyaspor, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılara savunmaya yapacağı takviye için menajerler tarafından Arjantinli futbolcu Emmanuel Mas önerildi. Son olarak Boca Juniors ekibinde forma giyen stoperi, gündemine alan Güney ekibi maliyet araştırmasına başladı. 32 yaşındaki Tangocu, Arjantin'de San Martin ve San Lorenzo takımlarında forma giyerken, bir dönem Türkiye'de Trabzonspor'da da görev yapmıştı. Futbolcu 2021'de Boca Juniors'ta 6 maça çıktı.
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