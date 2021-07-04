  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Haziran ayında 12 terör eyleminin önüne geçildi

Haziran ayında 12 terör eyleminin önüne geçildi

Haziran ayında 12 terör eyleminin önüne geçildi

4.7.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kategoride olmak üzere 7'si üst düzey, 92 teröristin ele geçirildiğini, 12 terör eyleminin engellendiğini söyledi. Çataklı yaptığı açıklamada, 2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 456 şehir operasyonu yapıldığını belirtti. Çataklı, "Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK-KCK'dan 601, FETÖ'den bin 709, DEAŞ'tan 307, sol terör örgütlerinden 44 olmak üzere 2 bin 661 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 401'i adli makamlarca tutuklanmıştır" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haziran ayında 12 terör eyleminin önüne geçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.