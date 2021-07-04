Haziran ayında 12 terör eyleminin önüne geçildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kategoride olmak üzere 7'si üst düzey, 92 teröristin ele geçirildiğini, 12 terör eyleminin engellendiğini söyledi. Çataklı yaptığı açıklamada, 2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 456 şehir operasyonu yapıldığını belirtti. Çataklı, "Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK-KCK'dan 601, FETÖ'den bin 709, DEAŞ'tan 307, sol terör örgütlerinden 44 olmak üzere 2 bin 661 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 401'i adli makamlarca tutuklanmıştır" dedi.

DİĞER