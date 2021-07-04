Menemen’de Resul tamam

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor geçen sezon 2. Lig ekibi Uşakspor'da forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Resul Türkkalesi'ni kadrosuna kattı. Almanya'da Bayern Münih altyapısında yetişen 22 yaşındaki önlibero ile her konuda anlaşıldığı resmi imzaların en kısa sürede atılacağı bildirildi. Güçlü Alman kulübünün altyapısının her kademesinde görev yapan Resul zaman zaman Bayern Münih A takımı ile de idmanlara çıktı.

UŞAKSPOR'DA OYNADI

Orta sahada görev yapan gurbetçi futbolcu geçen sezon Uşakspor'da 2. Lig'de görev yaptı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci'nin ısrarla istediği oyuncundan yeni sezonda patlama yapması beklediği öğrenildi. İzmir ekibi dış transferde daha önce Serkan Yola, Mazlum Demir, forvet Metin Kılıç, sağ bek Sinan Akgül, stoper Polat Gören, kanat Batuhan Kırdaroğlu, gurbetçi forvet ve eski hücum oyuncusu Sikiru'yu kadrosuna katmıştı.

GÖZ DOLDURDU

Almanya'da yetişen orta saha oyuncusu Resul Türkelli geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın da transfer listesindeydi. Süper Lig'e transferi gerçekleşmeyen Resul, geçen sezon 2. Lig ekibi Uşakspor'da 26 karşılaşmada bin 424 dakika görev yaptı. Ortaya koyduğu futbolla gelecek için büyük umut verdi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ