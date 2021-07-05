  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Devler veda etti

Devler veda etti

Milliler, karşısında iyi başladı ancak üstünlüğünü koruyamadı. Böylece Olimpiyatlara katılma şansınını yitirdi

Devler veda etti

5.7.2021

A Milli Takımımız, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan'a 81-63 mağlup oldu ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma şansını kaybetti. Kanada Victoria Memorial Arena'da oynanan maça çok iyi başlayan Milli Takımımız, ilk çeyreği 22-8, devreyi ise 34-27 üstün tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

SONUNU GETİREMEDİK
3. periyodun başında basit hatalar yapan Türkiye karşısında 10-0'lık seri yakalayan Yunanistan, 23. dakikada ilk kez öne geçti: 34-37. Bu bölümü 51-47 geride geçen Milliler 4. çeyrekte Furkan'ın isabetli dış atışıyla farkı bir sayıya indirmesine rağmen 81-63 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, elemelere yarı finalde veda etti, Yunanistan finale yükseldi. Final Yunanistan ile Çekya arasında oynanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devler veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.