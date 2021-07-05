Devler veda etti

A Milli Takımımız, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan'a 81-63 mağlup oldu ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma şansını kaybetti. Kanada Victoria Memorial Arena'da oynanan maça çok iyi başlayan Milli Takımımız, ilk çeyreği 22-8, devreyi ise 34-27 üstün tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

SONUNU GETİREMEDİK

3. periyodun başında basit hatalar yapan Türkiye karşısında 10-0'lık seri yakalayan Yunanistan, 23. dakikada ilk kez öne geçti: 34-37. Bu bölümü 51-47 geride geçen Milliler 4. çeyrekte Furkan'ın isabetli dış atışıyla farkı bir sayıya indirmesine rağmen 81-63 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, elemelere yarı finalde veda etti, Yunanistan finale yükseldi. Final Yunanistan ile Çekya arasında oynanacak.