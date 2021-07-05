İngiltere duvar ördü

EURO 2020'ye İngiltere damga vurdu. Çeyrek final maçında Ukrayna'yı 4-0'lık sonuçla geçerek son yarı finalist olan İngiltere, gol yememe serisini 5 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlılar, 1990 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar 5 maçtır gol yemeyen İtalya'nın serisine de ortak olmayı başardı. İngilizler, D Grubu'nda Hırvatistan ve Çekya'yı 1-0'lık sonuçlarla yenerken, İskoçya ile golsüz berabere kalmıştı. Son 16 Turu'nda ise Almanya'yı 2-0'lık sonuçla geçen İngiltere, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 yenerek beşinci maçını da gol yemeden tamamladı.