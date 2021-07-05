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Olimpiyat buluşması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir’de kampta olan ve ’na hazırlanan sporcuları ziyaret etti

Olimpiyat buluşması

5.7.2021

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporcuları kamp yaptıkları İzmir'de ziyaret etti. Sporcularla, Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, cimnastikte Nazlı Savranbaşı, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil, boksta Necat Ekinci, Bayram Malkan, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız, Batuhan Çiftçi, tekvandoda Hakan Reçber, yüzmede Emre Sakçı, atletizmde Tuğçe Şahutoğlu, Emel Dereli ve paralimpik teniste Büşra Ün'le buluşurken sporculardan Tokyo hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

BARBEKÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİLER
Bakan Kasapoğlu, daha sonra düzenlenen barbekü etkinliğinde ızgaranın başına geçerek köfte pişirip, milli sporculara ikram etti. Tokyo 2020 öncesinde sporcularımıza başarı dileklerinde bulunan Kasapoğlu, sporculara olimpiyat özelinde hazırlattığı hediyeleri takdim etti.

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