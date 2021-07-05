Pınar Karşıyaka Blackmon’u kaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Pınar Karşıyaka, ilk yabancı hamlesi olarak Beşiktaş'tan şutör guard James Blackmon'la anlaşma sağladı. 26 yaşında, 1.93 boyundaki oyuncu 2017'de Indiana Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Philadelphia 76ers tarafından seçildi. NBA'de şans bulamayıp İtalya'da Trento ve Pesaro ekiplerinde görev alan Blackmon, geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Başarılı oyuncu siyah-beyazlı ekiple ligde 17.7 sayı, 3.5 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla görev yaptı. Karşıyaka, daha önce Türk Telekom'dan guard Can Korkmaz ve uzun forvet Samed Geyik'le prensipte anlaşmıştı.

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