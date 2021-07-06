Aliağa Futbol gözünü finale dikti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 3. Lige çıkma mücadelesinde Aliağaspor yarı final maçında Ayvalıkgücü ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını finale yazdıracak ve 3. Lig'e bir adım daha yaklaşacak. Yarı final mücadelesi yarın saat 17.30'da Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak. Aliağaspor FK, çeyrek final maçında Buca Zafer Spor'u, Menemen İlçe Stadı'nda 2-0 yenip yarı finale çıkmıştı. İzmir temsilcisi, Ayvalıkgücü'nü geçtiği takdirde, Kuşadasıspor- Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin galibiyle finalde kozlarını paylaşacak. Aliağaspor FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Hedefimize ulaşmak için emin adımlarla ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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