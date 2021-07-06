Çizme mi? Boğa mı?

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarı final heyecanı bugün oynanacak tek maçla başlayacak. İlk yarı final maçında, turnuvanın iki tecrübeli takımı İtalya ve İspanya, İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadı'nda TSİ ile 22.00'de karşı karşıya gelecek. TRT1'den canlı olarak ekranlara gelecek olan çekişmeli mücadeleyi Almanya federasyonundan hakem Felix Brych yönetecek.

FİNAL MAÇI 11 TEMMUZ'DA

Turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamamıştı. İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de zirveye çıktığı organizasyonda dördüncü kez kupaya uzanmak istiyor. Şampiyonanın diğer yarı final mücadelesinde ise İngiltere ve Danimarka, Londra'da yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak. Final ise 11 Temmuz Pazar günü Londra'da yine saat 22.00'de oynanacak.