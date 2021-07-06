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Petkim hareketli

ekibi ’dan Metehan ve Ormanspor’dan ’ı aldı. Boran da takımda kaldı

Petkim hareketli

6.7.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Kestutis Kemzura'nın yerine Can Sevim'i getiren ancak transferde sessiz kalan Petkimspor, temaslarını sıklaştırdı ve dış transferde 2, iç transferde 1 oyuncuyla anlaştı. Aliağa temsilcisi, Gaziantep Basketbol'dan 25 yaşındaki uzun forvet Metehan Akyel ve Ormanspor'dan 31 yaşındaki guard Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı. Petkim, iç transferde Boran Güler ile de sözleşme yeniledi. Metehan geçen sezon ligde 2.8 sayı, 1.8 ribaund, 0.3 asist, Erol Can ise 6.9 sayı, 1.2 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.
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