Danimarka mı İngiltere mi?

16. Avrupa Şampiyonası'nda finalin adı bugün belli oluyor. İngiltere ile Danimarka saat 22.00'de Londra'da Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Eriksen'in kalp krizi geçirmesi nedeniyle kupaya kabus gibi bir başlangıç yapan Danimarka gruptan çıktıktan sonra son 16 turunda Galler'i elemiş, çeyrek finalde ise Çekya'yı kupanın dışına itmişti. İngiltere ise Almanya ve Ukrayna engellerini geçmişti.

İNGİLİZLERİN 55 YILLIK ÖZLEMİ

12 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik elde eden yenilgi yüzü görmeyen İngiltere, Euro 2020'de çıktığı hiçbir karşılaşmada gol yemedi. İngilizler, rakibini saf dışı bırakması halinde 55 yıl sonra ilk kez bir büyük turnuvada adını finale yazdıracak. Final mücadelesi 11 Temmuz Pazar günü Londra'da yine saat 22.00'de oynanacak.