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Haberler Spor Fethiye Belediyesporlu Elgin Cook Tofaş'ta

Belediyesporlu 'ta

Fethiye Belediyesporlu Elgin Cook Tofaş'ta

7.7.2021

BASKETBOL Süper Lig ekibi Tofaş, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor forması giyen ABD'li forvet Elgin Cook ile anlaşma sağladı. Fethiye formasıyla süre aldığı 29 maçta 15.9 sayı, 6.6 ribaunt, 1.9 asist, 1 top çalma ortalamaları yakalayan 28 yaşındaki kısa forvet, imzayı attı.
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