BASKETBOL Süper Lig ekibi Tofaş, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor forması giyen ABD'li forvet Elgin Cook ile anlaşma sağladı. Fethiye formasıyla süre aldığı 29 maçta 15.9 sayı, 6.6 ribaunt, 1.9 asist, 1 top çalma ortalamaları yakalayan 28 yaşındaki kısa forvet, imzayı attı.
Fethiye Belediyesporlu Elgin Cook Tofaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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