Kızılcabölük bombalıyor

3. Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe eski çalıştırıcılarından Hasan Şermet'i getirip kadrosunu büyük oranda yenileyen Kızılcabölükspor, iki takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon ilk yarıda Şermet'in de görev yaptığı Nazilli Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Akif Şerifoğlu ve İçel İdmanyurdu'ndan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Emre Tekin Pınar'la anlaştı. Mekik, daha önce dış transferde Bergama'dan stoper Ali Aydın, Şile Yıldız'dan stoper Mustafa Acar ve kanat oyuncusu Adem Aydın, Alemdağ'dan kaleci Muzaffer Sarıibrahim, Adıyaman 1954'ten sol bek Sami Can Özcan, Çengelköyspor'dan sağ bek Tevfik Şanver ve Cizrespor'dan orta saha oyuncusu Özgür Kedikli'yi almıştı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Hatayspor, İskenderun, Kırıkhanspor, Niğde Anadolu, Muğlaspor ve Nazilli formalarını terleten Mehmet Akif, geçen sezon Siyah İnciler'de şampiyonluk yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 181 maçta forma giyerken 16 gol attı, 42 asist yaptı.

Geçen sezonun ilk yarısını Somaspor'da, ikinci yarısını İçel İdmanyurdu'nda geçiren 27 yaşındaki Emre Tekin, futbol yaşamında 88 karşılaşmada forma giyerken 16 gol attı, 24 asist yaptı. İki futbolcu, "Hayırlı olsun. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" dediler.

■ SEBAHATTİN ALP