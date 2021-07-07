Manisa FK atakta

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, eski Denizlisporlu Ismail Aissati'ye kanca attı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Adana Demirspor'a veda eden Faslı yıldızla masaya oturacak. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2012-2013 sezonunda Hollanda şampiyonu Ajax'tan Süper Lig ekibi Antalya'ya geldi.

404 MAÇTA 29 GOL ATTI

Ajax ve PSV Eindhoven formasıyla Hollanda'da, Denizlispor ile Türkiye'de şampiyonluk yaşayan Ismail Aissati, kariyerinde 404 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, 29 gol atarken, 70 de asist yaptı.

BALIKESİRSPOR'DA DA OYNADI

33 yaşındaki Ismail Aissati, 2016-2017'de Alanyaspor ve 2017-2018'de Balıkesirspor'da forma giydi, o sezonun devre arasında ise Denizlispor'un yolunu tuttu. 2017-2018'de Horoz'da 13 karşılaşmaya çıkan Aissati, 2018- 2019'da 33 maçta 3 gol attı, 8 asist yaptı, TFF 1. Lig'de yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

KONTROLLER YAPILDI

MANİSA FK'da futbolcular, sağlık kontrollerinden geçiyor. Kontrollerde oyuncular gruplar halinde testlere tabi tutuluyor. Sağlık kontrolünde takıma kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye muayenesi uygulandı. Futbolculara daha sonra eko, efor, gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ