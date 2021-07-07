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Haberler Spor Mehmet Alp Seçilmiş Yunusemre’nin gururu

’nin gururu

Mehmet Alp Seçilmiş Yunusemre’nin gururu

7.7.2021

YUNUSEMRE Belediyespor Judo Takımı sporcusu Mehmet Alp Seçilmiş, Ankara'da katıldığı Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Ankara'da devam eden Türkiye Judo Milli Takım seçmelerine katılan Mehmet Alp Seçilmiş, Ümitler kategorisinde elde ettiği başarıyla milli takıma gitmeye hak kazandı. Galibiyet sevincini antrenörleri ile paylaşan Mehmet Alp, "Hedefim olimpiyatlara katılıp dünya birincisi olarak, bayrağımızı dalgalandırmak" dedi. Kulüp başkanı Arif Alkan da başarılı sporcuyu kutlayarak, "Judo branşında kulübümüz sporcularının elde ettiği şampiyonluklar bizleri gururlandırıyor" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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