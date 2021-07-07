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Haberler Spor Salihlili Mustafa Yıldırım kürsüde

Salihlili kürsüde

Salihlili Mustafa Yıldırım kürsüde

7.7.2021

SALİHLİ Belediyespor'un masa tenisi takımı sporcusu Mustafa Yıldırım, hafta sonu Konya'da yapılan Milli Takım Minik Altı Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü olarak Milli Takım'a seçildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen Milli Takım seçmelerine katılan Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, antrenörler Muzaffer Yıldırım ve Emel Yıldırım yönetiminde 4 sporcu ile katıldı. Salihli Belediyespor'un minik yeteneği Mustafa Yıldırım, şampiyonada Türkiye dördüncüsü olarak Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, başarılı sporcuyu kutladı.

■ EMRE SAÇLI

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