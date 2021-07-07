Somaspor’da yeni sezon startı haftaya

2. Lig'in yeni takımlarından Somaspor'da, yeni sezon hazırlıklarının başlangıç tarihi belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açılamaya göre 2021-2022 sezonu startı 12 Temmuz Pazartesi günü Soma Belediye TFF Tesisleri'nde verilecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemur, ilk etap çalışmalarıyla ilgili yaptığı açılamada, "Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz Pazartesi günü kendi tesislerimizde başlayacağız. İç transferde bize katkı verecek oyuncularımızla büyük ölçüde anlaştık. Sezona başlayacağımız tarihe kadar da dış transferi bitirmek istiyoruz. Hata yapmama ve bütçemizi aşmama adına biraz dikkatli ve yavaş gidiyoruz. Bunun farkındayız. Taraftarımızla yeniden buluşacağımız sezonda, keyif veren ve başarılı olacak bir takımı oluşturma çabamız yönetimimizle beraber devam ediyor" dedi.

■ SERVET SARUN