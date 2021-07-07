Turgutlu Akgün’le anlaştı

2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetimin, geçen sezonun son bölümünde takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Ercan'la yolları ayırmasının ardından yeni sezon öncesi Kazım Akgün ile resmen anlaşmaya vardı. Kasaba'da başkan Taner Kestaneci ile bir araya gelen Kazım Akgün'ün resmi sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi. 42 yaşındaki teknik adam ilk iş olarak cuma günü altyapı oyuncularıyla birlikte startı verecek.

MANİSA'DA ÇALIŞTI

Turgutluspor, 12 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Kazım Akgün, Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Reha Erginer, Reha Kapsal, Fuat Çapa, Hakan Kutlu, Ahmet Taşyürek gibi isimlerle Manisaspor, Boluspor, Denizlispor, Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Ümraniyespor takımlarında görev aldı. Kariyerine Manisaspor'da altyapı koordinatörü olarak başlayan Kazım Akgün, daha sonra altyapılarda yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

■ İLKER UYAR