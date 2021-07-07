Valilik Kupası’na Turgutlu damgası

Manisa Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Valilik Kupası Kulüplerarası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi. Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başlayan müsabakalar, final maçlarıyla son buldu.

Turgutlu Belediyespor, çifte kupa sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlıların genç kızları ve yıldız erkekleri şampiyonluk ipini göğüsledi. Sezonu 3 kupa ile kapatan Yunusemre Belediyespor 'un Genç Sultanları, Valilik Kupası'nda ikincilik kupasını kazandı.

ATASPOR'DAN ÇİFTE BAŞARI

Ataspor, Valilik Kupası'nda yıldız kızlarda ve küçük kızlarda iki birincilik alarak turnuvayı çifte kupayla tamamladı.

Genç kızlarda ikinciliği Yunusemre Belediyespor, üçüncülüğü Akhisar Belediyespor, yıldız kızlarda ikinciliği Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncülüğü İl Gençlikspor Kulübü, küçük kızlarda ikinciliği Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncülüğü Akhisar Belediyespor, yıldız erkeklerde ise ikinciliği Jeopark Kula Belediyespor, üçüncülüğü Manisa İl Gençlikspor Kulübü elde etti.