AKSARAY'DA düzenlenen Bisikletli Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Akhisarlı sporcular rüzgar gibi esti. İlk gün orta mesafe yarışlarıda Zeynep Gülin Özgür MTAL GSK'dan K-16'da Meltem Doğru 2., K-20 Zeliha Nur Araz 3., K-21'de Emine Bilir 2., K-18'de Merve Erdinçli 3., K-21'de Duygu Yurt 5., Akhisar Sportif Havacılık SK'dan E-18'de Hüseyin Gökay 2., K-18'de Burak Yaman 4. oldu. Bisikletli Oryantiring Türkiye Şampiyonası ikinci gün uzun mesafe yarışlarında Akhisar Sportif Havacılık SK'dan E-18'de Hüseyin Gökay 3.'lüğü, E-18'de Burak Yaman 4.'lüğü, Zeynep Gülin Özgür MTAL GSK'dan K-18'de Merve Erdinçli 3.'lüğü, K-18'de Emine Bilir 3.'lüğü elde ettiler. Oryantiring antrenörü Özgür Morbel, Akhisar'ı başarıyla temsil ettiklerini söyledi.
KENAN MOLLA
Akhisarlı sporcular Aksaray’da zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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