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Haberler Spor Akhisarlı sporcular Aksaray’da zirvede

Akhisarlı sporcular Aksaray’da zirvede

Akhisarlı sporcular Aksaray’da zirvede

8.7.2021

AKSARAY'DA düzenlenen Bisikletli Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Akhisarlı sporcular rüzgar gibi esti. İlk gün orta mesafe yarışlarıda Zeynep Gülin Özgür MTAL GSK'dan K-16'da Meltem Doğru 2., K-20 Zeliha Nur Araz 3., K-21'de Emine Bilir 2., K-18'de Merve Erdinçli 3., K-21'de Duygu Yurt 5., Akhisar Sportif Havacılık SK'dan E-18'de Hüseyin Gökay 2., K-18'de Burak Yaman 4. oldu. Bisikletli Oryantiring Türkiye Şampiyonası ikinci gün uzun mesafe yarışlarında Akhisar Sportif Havacılık SK'dan E-18'de Hüseyin Gökay 3.'lüğü, E-18'de Burak Yaman 4.'lüğü, Zeynep Gülin Özgür MTAL GSK'dan K-18'de Merve Erdinçli 3.'lüğü, K-18'de Emine Bilir 3.'lüğü elde ettiler. Oryantiring antrenörü Özgür Morbel, Akhisar'ı başarıyla temsil ettiklerini söyledi.

KENAN MOLLA

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