Aliağa Futbol finale yükseldi

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 2. Bölge yarı final mücadelesinde İzmir temsilcisi Aliağa Futbol Kulübü, Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u penaltılarla 3-1 mağlup etti, 3. Lig yolunda dev bir adım attı. Karşılaşmanın devresi golsüz sona ererken, ikinci yarıda her iki takımın atakları sonucu değiştirmedi, normal süre de golsüz bitti, uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da sessizlik bozulmadı, penaltılara geçildi: 0-0. Aliağa, ilk iki Ayvalıkgücü ilk üç penaltıyı kaçırdı. Aliağa Futbol, sonraki üç penaltıyı gole çevirip maçı 3-1 kazandı, 2. Bölge finaline yükseldi. Kaleci Ömer Can kurtardığı 3 penaltıyla yıldızlaştı. BAL 2. Bölge final maçı 11 Temmuz'da TFF'nin belirleyeceği tarafsız bir sahada oynanacak

RAKİP KUŞADASI

Aliağa FK'nın finaldeki rakibi Aydın ekibi Kuşadasıspor oldu. Kuşadasıspor, Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi'ni ilk yarıda bulduğu golle mağlup etti finale yükseldi. Siyahbeyazlılar, 18. dakikada Murat Arslan'ın attığı golle zafere koştu. Kuşadasıspor, teknik patron Gürkan Ferhatoğlu yönetiminde 20 yıllık profesyonel lig hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.

CÜNEYT HASÇELİK