Aslan’a 10 numara

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'da geçiren 10 numara Alen Halilovic için resmi teklifte bulunduğu belirtildi. İngiliz ekibiyle sözleşmesinin bitmesi sonrası yeniden anlaşma sağlayamayan Hırvat orta saha için harekete geçen sarı-kırmızılar, kariyerine başka bir takımda devam etmeyi planlayan oyuncu ile masaya oturdu. Oyuncunun bonservis sorununun olmaması yönetimin iştahını kabartırken teknik direktör Fatih Terim'in de 25 yaşındaki oyuncunun transferine onay verdiği belirtildi. Piyasa değeri daha önce 10 milyon Euro'ya kadar çıkan fakat son zamanlarda 600 bin Euro'ya kadar düşen Halilovic, Hırvatistan Milli Takımı ile de 10 maça çıktı.

7 ÜLKEDE FORMA GİYDİ

Genç oyuncu için G.Saray'ın yanı sıra Panathinaikos'un da teklifte bulunduğu aktarıldı. Henüz 25 yaşında olmasına rağmen Halilovic; kariyerinde Dinamo Zagreb, Barcelona, Sporting Gijon, Hamburg, Las Palmas, Milan, Standard Liege, Heerenveen ve Birmingham gibi birçok takımda oynadı.