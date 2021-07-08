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Haberler Spor Aydınlı sporcular başarıya abone

Aydınlı sporcular başarıya abone

Aydınlı sporcular başarıya abone

8.7.2021

İZMİR'DE düzenlenen Atletizm Olimpik Deneme Yarışmaları'nda Aydın fırtınası esti. Aydınlı sporculardan İsmail Efe Durmuş uzun atlama branşında 6.37 metrelik derecesiyle, Saadet Öztürk ise 100 metrede 13.02'lik derecesiyle ve aynı zamanda 200 metrede 26.42'lik derecesiyle birincilik kürsüsünde yer aldı. Ayrıca Talha Gülnihal 110 metre engellide birincilik, üç adım atlamada Rojda Çakmak ikincilik, Sümeyye Nazlı ise üçüncülük kazandı. Yarışmada 100 metre engelli branşında ise Ayşenur Çelik ikinci oldu.

İHSAN KARATAŞ

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