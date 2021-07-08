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Haberler Spor Ayvalıkgücü yıkıldı Aliağa Futbol güldü

yıkıldı güldü

Ayvalıkgücü yıkıldı Aliağa Futbol güldü

8.7.2021

BAL 2. Bölge yarı final mücadelesinde Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, İzmir ekibi Aliağa Futbol'a penaltılarla 3-1 mağlup oldu, elendi. Karşılaşmanın devresi golsüz sona ererken, ikinci yarıda her iki takımın atakları sonucu değiştirmedi, normal süre de golsüz bitti, uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da sessizlik bozulmadı, penaltılara geçildi: 0-0. İlk üç penaltıyı kaçıran Ayvalıkgücü 3-1 yenilip 3. Lig hayallerini gelecek sezona bıraktı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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