Balıkesirspor’un gençleri finale kaldı

BALIKESİRSPOR'UN genç takımının, Antalya'da TFF 1. Lig U-19 Gelişim Ligi yarı final mücadelesinde Altınordu'yu 1-0 mağlup edip finale yükselmesi kentte ve camiada büyük sevinç yaşattı. Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ve ilk devresi golsüz sona eren mücadelenin 88. dakikasında Peter Ambrose'nin golüyle 1-0 galip gelen ve Türkiye'nin en iyi altyapısı olarak lanse edilen Altınordu'yu eleyerek finale adını yazdıran kırmızı-beyazlılar, maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Balıkesirspor'un finaldeki rakibi Yılport Samsunspor-Bursaspor maçının galibi olacak. Organizasyonda final maçı 10 Temmuz'da aynı tesiste oynanacak.

■ SERVET SARUN