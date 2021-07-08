Bucaspor 1928’den gözler Saruhan’da

MİSLİ.COM 2. Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928'in oyuncularına talipler artıyor. Daha önce 20 yaşındaki Oğuz Aydın'ı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a satan sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkçı için de birçok takım transfer girişiminde bulundu. 24 yaşındaki oyuncu için Süper Lig takımlarının Buca'nın kapısını çaldığı bildirildi. Geçen sezon şampiyon kadroda yer alan Saruhan, 31 müsabakada görev aldı. Takımına 1 gollük katkı sağlayan 1997 doğumlu oyuncu, sezonu başarılı bir şekilde tamamladı. Saruhan'ın ismi Trabzonspor ve Sivasspor'la da anılmıştı.