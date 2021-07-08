Fethiye’den iki takviye

3. Lig temsilcisi Fethiyespor, iki ismi daha renklerine bağladı. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Kocaelisporlu 21 yaşındaki stoper Onur Öztonga ve Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayan Altınordulu aynı yaştaki stoper Şahan Akyüz'le anlaştı.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİK'

İKİ futbolcu, başkan Esat Bakırcı, genel kaptan Nacit Çatal ve teknik direktör Salahattin Dinçel'in de yer aldığı imza töreninde iddialı konuştu: "Şampiyonluk için buradayız." Derince'de futbola başlayan, Altınordu altyapısına giden Şahan, geçen sezon Niğde Anadolu'da 2'si kupa, 22'si lig 24 maçta oynadı, 1 gol attı. Kocaelispor altyapısında futbola başlayan Onur ise, 1'i kupa, 12'si lig 13 karşılaşmada oynadı, 1 gol kaydetti. Başkan Esat Bakırcı, Şahan'ı bonservisi ile aldıklarını, Onur'u ise kiraladıklarını söyledi, çalışmaların yarın başlayacağını açıkladı.

■ ERDOĞAN CANKUŞ