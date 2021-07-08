Jovetic sesleri

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, transferde önceliği hücum hattına veriyor. Teknik direktör Vitor Perreira ile anlaşan yönetim, Brezilyalı teknik adamın talebi doğrultusunda Monaco'dan ayrılan Stevan Jevotic'i gündemine aldı. 31 yaşındaki futbolcu ile temasa geçen yönetim nabız yoklaması yaparken, Karadağlı golcünün boşta olması transferi daha da kolaylaştırıyor. İspanyol ekibi Granada ve Fransa'dan Nice ekiplerinin de talip olduğu yıldız golcü oyuncu için Türkiye'den Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu iddia ediliyor.