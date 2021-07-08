BAL 2. Bölge yarı final mücadelesinde Aydın temsilcisi Kuşadasıspor, Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi'ni ilk yarıda bulduğu golle mağlup etti, 3. Lig yolunda dev bir adım atıp finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Murat Arslan'ın attığı golle zafere koştu. Finale yükselen Kuşadasıspor, teknik patron Gürkan Ferhatoğlu yönetiminde 20 yıllık profesyonel lig hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.

■ İHSAN KARATAŞ