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Haberler Spor Kuşadasıspor üçlük attı finale yükseldi

üçlük attı finale yükseldi

8.7.2021

BAL 2. Bölge yarı final mücadelesinde Aydın temsilcisi Kuşadasıspor, Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi'ni ilk yarıda bulduğu golle mağlup etti, 3. Lig yolunda dev bir adım atıp finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Murat Arslan'ın attığı golle zafere koştu. Finale yükselen Kuşadasıspor, teknik patron Gürkan Ferhatoğlu yönetiminde 20 yıllık profesyonel lig hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.

■ İHSAN KARATAŞ

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