Manisa FK Rroca’nın peşinde

TFF Birinci Lig'in yeni temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Eduard Rroca'yı renklerine bağlamayı hedefliyor. Sloven oyuncu Leon Sever'in alarak ilk yabancı transferi gerçekleştiren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Arnavutluk Süper Lig ekibi Kukesi'den İstanbulspor'a transfer olan 28 yaşındaki Rroca'yla masaya oturdu.

Kupada 1 maçta görev alan, ligde 27 maçta 2298 dakikada saha kalıp, 9 gol atan ve 9 da asist yapan Rroca, Manisa FK'nın teklifine sıcak bakıyor. Bu hafta kente gelip sözleşme imzalaması beklenen Rroca, güçlü ve kuvvetli fiziğiyle yönetimin transferde listebaşı olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Manisa, ilk etap kampı için dün Afyon'a hareket etti.

26 GOL

Egnatia, Terbuni Puke, Biaschesi, Luftetari ve Kukesi formalarını giyen Eduar Rroca, kariyerinde 165 maçta oynadı, 26 gol attı, 28 de asist yaptı.

BASKAN AKTAN STATDI İNCELEDİ

MANİSA FK Başkanı Mevlüt Aktan, Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nu ziyaret etti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve başkan yardımcısı Ekrem Kayserili'den bilgi alan Aktan, Manisa 19 Mayıs Stadı yetişinceye kadar maçları Akhisar'da oynayacaklarını vurguladı. Dutlulu, "Maçlarını Akhisar'da oynayacak olan Manisa FK'nın başkanı Mevlüt Aktan'ı misafir ettik. Stadı tanıttık. Başarılar dileriz" dedi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ