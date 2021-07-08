Mario Balotelli Adana Demirspor’da

SÜPER Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor beklenen transfer bombasını patlattı ve dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. Adana Demirspor Kulübü "İki deli bir araya gelmemeliydik" şeklinde paylaşımda bulunurken bu transfer dün sosyal medyada en çok konuşan konular arasında yer aldı.