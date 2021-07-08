SÜPER Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor beklenen transfer bombasını patlattı ve dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. Adana Demirspor Kulübü "İki deli bir araya gelmemeliydik" şeklinde paylaşımda bulunurken bu transfer dün sosyal medyada en çok konuşan konular arasında yer aldı.
Mario Balotelli Adana Demirspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.