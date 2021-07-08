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Haberler Spor Mario Balotelli Adana Demirspor’da

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Mario Balotelli Adana Demirspor’da

8.7.2021

SÜPER Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor beklenen transfer bombasını patlattı ve dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi 3 yıllığına renklerine bağladı. Adana Demirspor Kulübü "İki deli bir araya gelmemeliydik" şeklinde paylaşımda bulunurken bu transfer dün sosyal medyada en çok konuşan konular arasında yer aldı.

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