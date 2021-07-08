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Haberler Spor Mesut Özil’den anlamlı yardım

’den anlamlı yardım

Mesut Özil’den anlamlı yardım

8.7.2021

BİGSHOE adındaki yardım derneği altında her ay farklı ülkede ihtiyaç sahibi çocukların sağlık ihtiyaçlarını karşılayan ve ameliyatlarını gerçekleştiren Mesut Özil, bu ay ise Ukraynalı futbolcu Zinchenko ile birlikte Ukrayna'daki çocukların ameliyatını üstlendi. Her ay belirlenen ülkeye doktorlarla giden BigShoe ekibi, iki hafta boyunca çocuklarla ilgilenip, onların ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Aynı ekip bir sonraki ay ise yine farklı ülkelerdeki çocukların yardımına koşuyor. İlk olarak 2006 yılında yardımlarına başlayan dernek, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Mesut Özil'in 11 ihtiyaç sahibinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasıyla ismini duyurdu.

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