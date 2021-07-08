Pamukkale’den şampiyonlara ödül

Pamukkale Belediyespor'un 2021 yılı içinde elde ettiği başarılara imza atan sporcularına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından teşekkür plaket verildi. Denizli Kurumlararası Masa Tenisi İl Birinciliği'nde şampiyon olan masa tenisi takımı, halterde Türkiye 5.'si olan Fatih Çetin, yine halterde U-15 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Ali Osman Çınlar, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 44 kiloda altın madalya kazanan Ceyda Gencer, 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası'nda 65 kilo bayanlar K1 kategorisinde üçüncü olan Nafize Güçlü, 67 kilo Low Kick'te üçüncülüğü elde eden Emre Özeren ve 79 kilo Kick Light kategorisinde şampiyon olan Ahmet Burak Canbeldek ve şampiyon olup 2. Lig'e yükselen tekerlekli sandalye basketbol takımı Pamukkale'nin gururu oldu. Örki, sporda altın çağı yaşadıklarını, gurur duygulandıkalarını söyledi.

SEBAHATTİN ALP