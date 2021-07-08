Seramiksan filede İkinci Lig’e döndü

SERAMİKSAN, voleybolda profesyonel arenaya döndü. Bölgesel Lig Final Grubu müsabakalarında Bursa BŞB ve Bilecik Bozöyük Spor'u 3-0 mağlup eden Filenin Kuğuları, çekişmeli geçen final maçında karşılaştığı rakibi Balıkesir Havran Fatih Spor karşısında 3-2 mağlup olarak final grubu müsabakalarını ikincilikle tamamlamıştı. TVF, Final Grubu'nda ikinci sırada yer alan Seramiksan'a 2. Lig daveti gönderdi. Başkan Niyazi Bülent Erkul ve kurmayları, daveti hiç düşünmeden kabul etti. Altyapısından yetişen oyuncularla alkış toplayan mavi-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda mücadelesini 2. Lig'de sürdürecek. Seramiksan, yıllar sonra profesyonel arenaya dönmüş olacak.

■ İLKER UYAR