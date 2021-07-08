Turgutlu Belediye voleybolda iddialı

TARİHİNDE ilk kez voleybolda TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Turgutlu Belediyespor, başantrenör Erdal Kurç ve yardımcı antrenör Yener Baştürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın makamında gerçekleşen imza töreninde uzun yıllardır Turgutlu Belediyesi voleybol takımı altyapılarında antrenörlük görevinde bulunan Kurç ve Baştürk, resmen dümene geçti. Honaz, "Kadın basketbol takımımızdan sonra kadın voleybol takımımızda liglerde mücadele etmeye başlayacak. Altyapı seviyesinde önemli bir birikimi olan bir takımdık. Kendi yetiştirdiğimiz oyucularla beraber ligi tanıyan oyunculardan oluşturacağımız bir takımla ilk kez 2. Lig'de iddialı bir takım olacağız" şeklinde konuştu.

■ İLKER UYAR