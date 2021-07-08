Turgutlu güreşte madalya peşinde

TURGUTLU Belediyespor Güreş Takımı, Türkiye'nin en önemli güreş müsabakalarından biri olan 9-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu yıl da katılarak Turgutlu'yu temsil edecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcısı Fırat Honaz güreş takımı sporcuları ve antrenör Ferzande Sayan ile yolculuk öncesi bir araya geldi. Turgutlu Belediyesporlu güreşçilere müsabakalarda başarılar dileyen Akın, yolculuk öncesinde ise 10 güreşçiye kispet, 25 güreşçiye de pırpıt takdim etti. Başkan Akın, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden başarılarla döneceğinize inanıyoruz. Sırtınız yere değmesin çocuklar" diye konuştu.

İLKER UYAR