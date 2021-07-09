Görevimin başındayım

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi ve EURO 2020'deki kötü performansımızı değerlendirdi. Güneş, turnuvanın milli takım için hayal kırıklığı şeklinde geçtiğini belirtirken bu olumsuz havadan çıkacaklarını kaydetti. "Türk halkı bu sonucu hak etmedi, bu bir hayal kırıklığıdır ama teslimiyet değildir" diyen tecrübeli çalıştırıcı İtalya maçına ilişkin "İtalya da iyi başlamak istiyordu. Biz o maçta ezildik. Galler maçında ilk 25-30 dakika oyunda değildik, tam oyunu oturttuk, golü yedik. Kayıp var ama yıkılmadık, yıkılmayacağız" dedi.

"PRİM ALMADIK"

Güneş, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna ise, "İstifa etme kararını düşündüm, konuştum, tartıştım. Sizlerle de paylaştım. Sonunda da kalmamın, devam etmemin doğru olduğuna karar verdim" şeklinde cevap verdi. Milli takımdaki oyuncuların Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldıkları için prim almadıklarını vurgulayan Güneş, "Kimse prim almadı, onu söyleyeyim. Çünkü sonuç gelmedi. Başarının takdiri yönetimindir. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. Ne aldığımı zaten herkes yazıyor ama yalan yazılıyor. Benim federasyondan alacağım yok ama kulüplerden var. Türk olup da Euro alan birisi var mı? Ben döviz almıyorum. Federasyon başkanı bunun açıklamasını yapmış, ben sana cevap vermek zorunda mıyım? Burada Beşiktaş'tan aldığım parayı bile almıyorum. Başkan ne yazdıysa onu alıyorum. Daha fazlasını alsam ya da hiç almasam ne olacak?" diye konuştu.



GÜNEŞ'TEN İNCİLER

"MİLLİ takımın teknik kadrosunda bir değişim olacak. Emre Belözoğlu ile görüştüm, görüşüyorum da. Olup olmayacağı kesinleşmedi."

"TAYLAN "Sakatlığım yok" dedi, o zaman niye ameliyat oldun?"

"DORUKHAN sen neden transfer yapmıyorsun kardeşim? Neden gitmiyorsun ya da kalmıyorsun? Ne yaptığı belli değil."

"RIDVAN oynattığımda rahat değildi, bir daha oynattım, yine rahat değildi. İdmanda da rahat değildi."

"BEN kaleci Uğurcan'ı değiştirmek için bir ortam olduğunu düşünmedim. Şu anda 3 kalecinin de iyi olduğunu düşünüyorum"

"İTALYAN oyuncular, turnuvanın açılış karşılaşmasında atacağı deparları, ısınmada toplu topsuz atmaya başladı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim."

"EURO 2020'de zaman zaman uyuşuk bir futbol oynadığımız doğru. Fakat herkes şunu bilsin, biz sıradan bir takım değiliz."



TÜMER METİN'LE GERGİNLİK YAŞADI

DÜNKÜ basın toplantısında eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin ile teknik direktör Şenol Güneş arasında gerginlik yaşandı. Önce Milli Takım hakkında yorum yapan Tümer Metin sorusunu sormadan önce "Bu durumun nasıl atlatılacağını bilmediğinizi söylediniz" deyince Şenol Güneş araya girerek "Onu ben demedim sen diyorsun. Burada bir saattir konuşuyorum. Boşuna konuştum burada" diye konuştu. GERİLİMLİ ANLAR



TÜMER Metin, "Ben bilmiyorum ama sizin bir fikriniz olduğunu düşündüğüm için buradayım. Sorum şu: Biz bu hıza yetişecek miyiz?" sorusunu yöneltti. Metin, ayrıca "Kadroyu hazırlarken hakkaniyetli davrandığınızı düşünüyor musunuz hocam?" sorusunu yöneltti. Güneş ise "Bir ifadeyi kullanırken karşı tarafa dikkat etmekte fayda var. Kırmamaya dikkat etmek lazım. Hakkaniyetle ilgili ben zaten şu güne kadar ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım" diye cevapladı.