Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçtiği toplantı sonrası TFF’ye çağrı yaptı

Kulüpler Birliği Vakfı, taleplerinin TTFF tarafından kabul görmemesi halinde maçlara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada, "TFF tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilmesini taleb ediyoruz" denildi. Açıklamada, "TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin finansal zarar görmesi, kurullara yapılan atama ve işleyişleri, yabancı oyuncu konusu ve Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması, Türk futbolunun sürdürülebilir olmasını artık imkansız kılmıştır." denildi.

"MÜSABAKALARA ÇIKMAYIZ"

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Yayın ihalesinin tüm süreçlerinde Kulüpler Birliğinin onayının aranmasını talep ediyoruz. Ayrıca Türk futbol yargı sisteminin bağımsız ve genel kurul tarafından seçilerek oluşturulması, yabancı oyuncu sayısında alınan karardan ivedilikle geri dönülmesini arz ederiz. Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, aşağıda imzası olan kulüpler olarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğimizi bilgilerinize arz ederiz."

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI AĞAOĞLU OLDU

AHMET Nur Çebi'nin görevi bırakmasının ardından seçime giden Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Ağaoğlu önemli açıklamalar yaparken şunları söyledi: "Ekonomik, idari, sportif sorunlar var, önemli bir kısmı pandemiden kaynaklanıyor. Finansal ve sportif sorunlar ivedilikle çözülmeli. 2 sene öncesine göre gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor" dedi.