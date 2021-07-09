Plajda şenlik var

İZMİR, CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın 20 yaş altındaki en iyi sporcularının mücadele ettiği, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlediği dev şampiyona 11 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde günün ilk maçlarında kadınlar serisi oynandı.

Naz Akyüz-Sanem Baş ikilisi, Yunanistan'dan Ionna Perdikaki- Marira Antonakaki'ye 2-1, Irmak Gökçen-Ece Özdemir ikilisi Ukrayna'dan Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko'ya 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Erkeklerde ise Türkiye'yi Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük, Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ve Furkan Ramazan Kaplan-Bahadır Utku Kesgin ikilileri temsil ediyor. Kadınlarda 29 farklı ülkeden 64, erkeklerde ise 30 farklı ülkeden yine 64 sporcunun mücadele ettiği CEV U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İnciraltı Voleybol Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tribünden izlenebiliyor.