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Haberler Spor Etnospor heyeti Meksika’da

Etnospor heyeti ’da

Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Sistemi etkinliğine katılan Bilal Erdoğan, ’nun faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Etnospor heyeti Meksika’da

10.7.2021

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Meksika Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak Ulusal Fiziksel Kültür ve Spor Sistemi (SINADE) etkinliğinin ikinci olağan oturumuna katıldı. Etkinlik, tüm Meksika spor federasyonlarının katılımıyla Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun kentinde düzenlendi. Erdoğan, programda, DEK'in vizyonu ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Meksika'nın kadim, geleneksel sportif ve kültürel değerlerinin yaygınlaştırılarak yaşatılmasının önemine işaret eden Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun uluslararası dostluk ve iş birliği köprüleriyle dünya genelinde unutulmaya yüz tutmuş ya da az bilinir hale gelmiş tüm sporların yeniden hatırlanması ve oynanır hale gelmesinde önemli bir vazife üstlendiğini söyledi.

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