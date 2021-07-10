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Futbolda kaos kapıda

Kulüpler Birliği Vakfı’nın federasyona çektiği rest sonrası kriz baş gösterdi

Futbolda kaos kapıda

10.7.2021

Kulüpler Birliği Vakfı, önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu başkanlığa getirirken, federasyona yönelik talepler gündeme oturdu. Yazılan resmi yazıda; yayıncı kuruluş ile ilişkiler, MHK, PFDK ve Tahkim Kurulları'nın atama ve işleyişleri, yabancı oyuncu konusu ile kulüp lisans kriterleri başlıklarında 4 konuda yapılması istenilen değişiklikler yer almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu taleplere karşı tavrı merak konusu olurken, olası olumsuz bir yaklaşımda kulüplerin maçlara çıkmama resti de geçerliliğini koruyor. Öte yandan yayıncı kuruluşun da yeni sezon için indirim istediği iddiaları da yeni bir krizi doğuruyor. Yayıncı kuruluşun yeni sezon için 200 milyon dolar önerdiği belirtildi. Bugünkü kurla yaklaşık 1 milyar 750 milyon liraya denk gelen öneri geçen yıla göre 550 milyon lira daha az.

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