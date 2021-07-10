Tarihi Kırkpınar heyecanı başladı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün Edirne'de başladı. Organizasyonda 2160 pehlivan mücadele verecek ve yarınki ki başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda, "Bu geleneksel etkinliğin yeni nesillerle de buluşması için sporun tüm dallarına olduğu gibi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne de desteğimizi her zaman sürdüreceğiz" dedi.

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