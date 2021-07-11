Adana Demir’den Jose Fonte hamlesi

SÜPER Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transfer bombalarına devam ediyor. Younes Belhanda, Britt Assombalonga ve Mario Balotelli gibi yıldızları kadrosuna katmayı başaran Güney ekibi, bir transferi daha bitirmek üzere. Mavi Şimşeklerin, bir süredir görüşme halinde oldukları Fransa'da Lille forması giyen savunma oyuncusu Jose Fonte ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Portekizli futbolcunun kulübüyle de anlaşma sağlandığı ve 37 yaşındaki yıldızın Adana'ya giderek imza atacağı kaydedildi. Bu arada Adana Demirspor, Menemenspor'dan 25 yaşındaki orta saha Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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