Antalyaspor’da Milosevic tamam

SPOR Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor, transfer çalışmaları kapsamında Konyaspor'dan Deni Milosevic ile prensip anlaşmasına vardı. Konya'da teknik direktör İlhan Palut'un gelecek sezonki planlamasında yer almayan Boşnak futbolcunun transferinin kısa zamanda açıklanması bekleniyor. 2016 yılından bu yana yeşil-beyazlı takımın formasını giyen 26 yaşındaki on numara, geçen sezon 34 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız için Antalya'nın ödeyeceği bonservis bedeli belirsiz.

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