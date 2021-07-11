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Haberler Spor Djokovic mi? Berretini mi?

mi? Berretini mi?

Djokovic mi? Berretini mi?

11.7.2021

Yılın üçüncü Grand Slam'i olan Wimbledon'da erkekler finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic ile İtalyan tenisçi Matteo Berrettini bugün 16,00'da şampiyonluk için korta çıkacak. Yarı finalde Hubert Hurkacz'ı 3-1 mağlup eden Matteo Berrettini, adını finale yazdırıp İtalya'ya tenis tarihinde bir ilki yaşattı. 25 yaşındaki raket, Wimbledon'da finale yükselen ilk İtalyan olmayı başardı.

Yarı finalin diğer ayağında Novak Djokovic ile Denis Shapovalov karşılaştı. Dünyanın 1 numarası, Kanadalı rakibini 3-0 yenerek finale yükseldi. 34 yaşındaki Djokovic, daha önce 5 kez kazandığı Wimbledon'ı 6. kez kazanırsa Nadal ve Federer'in 20'şer kez kazandığı Grand Slam zaferlerine ortak olacak.

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