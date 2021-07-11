EURO 2020'de final heyecanı! İtalya-İngiltere maçı canlı anlatım izle

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde oynanacak İtalya - İngiltere maçının ilk 11'leri belli oldu.
MAÇIN 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane
28.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finali ile 28. kez karşı karşıya gelecek. 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı. 9 maç ise berabere sonuçlandı.
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