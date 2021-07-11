Haberler Spor EURO 2020'de final heyecanı! İtalya-İngiltere maçı canlı anlatım izle

Dünyanın gözü bu maçta! İtalya ile İngiltere, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi teknik direktörler Roberto Mancini ve Gareth Southgate, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi. Haberimizden canlı anlatım olarak mücadeleyi takip edebilirsiniz.

11.07.2021, 21:38