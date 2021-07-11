Kırkpınar’da final zamanı

Edirne'de düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün heyecan fırtınası şeklinde geçti. 2'nci günde 54 başpehlivan kura çekiminin ardından eşleşerek çayıra çıktı. Güreşlerde favori olarak gösterilen altın kemerli güreşçiler Ali Gürbüz ve Orhan Okulu, rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmayı başarırken, 2 kez başpehlivan olan Mehmet Yeşilyeşil, rakibi Cengizhan Şimşek'e yenilerek elendi. Ali Gürbüz ve Orhan Okulu'nun aralarında yer alan 16. güreşçi de 3. tur vizesi aldı. En sert geçen müsabaka ise İsmail Koç ile Erkan Ertan arasında gerçekleşti. Her iki pehlivanın sert el enseleri bir boks maçını andırdı. Güreşi sarma yaparak İsmail Koç kazandı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

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