Kupa Amerika finalinde Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin şampiyon oldu. Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda oynanan maçı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kaldırdı. Maçın tek golünü Di Maria attı. 3 kez Kupa Amerika, bir kez de Dünya Kupası finalini kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi ve maç sonunda sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yapmıştı. Ülkenin başkenti Buenos Aires'in merkezindeki Dikilitaşta toplanan binlerce kişi 28 yıl sonra gelen büyük zaferin sevincini yaşadı.

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